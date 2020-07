La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di venerdì 31 luglio 2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) Dopo il titolo di Campione d'Italia, la Juventus si concentra sulla Champions League. Maurizio Sarri si gioca il suo futuro bianconero nella sfida contro il Lione (deve ribaltare l'1-0 dell'andata). Intanto in casa Inter si continua a sognare Lionel Messi. Obiettivo impossibile? Sì, ma nel calcio mai dire mai. Si tratterebbe di un affare da capogiro dal punto di vista economico e tecnico. Il Milan invece vuole blindare Zlatan Ibrahimovic: pronto un contratto da 6 milioni di euro l'anno. Questi... Leggi su 90min

DiMarzio : #Buonanotte con le #PrimePagine e i titoli sportivi dei quotidiani in edicola domattina - borghi_claudio : Sto guardando la rassegna stampa e fra una cosa e l'altra non avevo visto la notizia dei clandestini in arrivo con… - francescocosta : Alcuni di voi lo sanno già, ma sono felice di dirvi che da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto condurrò ogni matti… - MilanNewsit : L'apertura del CorSport: 'Serie A al via il 19 settembre. Dal Pino: 'Basta stadi vuoti'' - sportli26181512 : Gazzetta - Rinnovo Ibra: potrebbe essere un biennale con un'opzione da dirigente per la seconda stagione: Secondo L… -

Ultime Notizie dalla rete : Rassegna Stampa RASSEGNA STAMPA Cronache TV “A Palazzo” tra classici e il fenomeno “Joker”

Dopo la protesta americana per George Floyd, "Cinema a Palazzo" allestito nel cortile d’onore di Palazzo Reale ha deciso di dedicare una mini rassegna a tre film iconici che pongono una riflessione su ...

nigrone e cederna prima della festa

Una donna che nell’800 scala il Monte Bianco, riflessioni sulla vita, le fiabe di Esopo, circo musica e comicità. La scelta che offre “Lo Spettacolo della Montagna” è notevole. Per la rassegna itinera ...

Dopo la protesta americana per George Floyd, "Cinema a Palazzo" allestito nel cortile d’onore di Palazzo Reale ha deciso di dedicare una mini rassegna a tre film iconici che pongono una riflessione su ...Una donna che nell’800 scala il Monte Bianco, riflessioni sulla vita, le fiabe di Esopo, circo musica e comicità. La scelta che offre “Lo Spettacolo della Montagna” è notevole. Per la rassegna itinera ...