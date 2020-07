La Raggi porta a Roma la “cancel culture” (Di venerdì 31 luglio 2020) Ci sono momenti storici ed episodi che contribuiscono a formare una coscienza nazionale, molto spesso sono legati a eventi bellici che, nel bene e nel male, hanno plasmato la storia italiana nei secoli scorsi. La Grande guerra è ricca di celebri battaglie, la sconfitta di Caporetto ha segnato intere generazioni di italiani e nella drammaticità della ritirata del nostro esercito, è nata la rivalsa sul Piave. Nella seconda guerra mondiale El Alamain è diventato un simbolo del coRaggio e del sacrificio dei militari italiani ma ci sono battaglie che sono entrate nell'immaginario collettivo addirittura assumendo un significato linguistico per il luogo in cui si sono combattute. È il caso della battaglia dell'Amba Aradam avvenuta nel 1936 che de facto sancì la conquista italiana dell'Etiopia assumendo un simile carico ... Leggi su nicolaporro

Il parco delle Mura Aureliane si veste di nuova luce. Ieri sera la sindaca Virginia Raggi ha inaugurato la nuova illuminazione artistica realizzata da Comune di Roma e Acea, che spiega: «L’impianto di ...

Nuova illuminazione delle Mura Aureliane, Raggi: «Emozionante»

La sindaca di Roma Virginia Raggi all’accensione delle Mura Aureliane da Porta Metronia a via Numidia: «Ieri sera abbiamo acceso uno spezzone del parco lineare delle Mura Aureliane. Ora 78 nuovi proie ...

