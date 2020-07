La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di 9 persone per l’incidente ferroviario di Pioltello (Di venerdì 31 luglio 2020) Il 30 luglio la procura di Milano ha chiesto al giudice per le indagini preliminari che si proceda con il processo nei confronti di nove persone per l’incidente ferroviario di Pioltello, comune della città metropolitana di Milano, nel quale il Leggi su ilpost

Agenzia_Ansa : Le verifiche della procura di Milano sui conti svizzeri del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana sar… - rtl1025 : ?? Il governatore lombardo #Fontana risulta indagato dalla Procura di Milano nell'inchiesta sulla fornitura da mezzo… - MoreschiAntoni2 : @ilgiornale La procura di Milano era ed è imparziale ?? Noi siamo tutti #creduloni ahahahah ?????? - IlNuovoTorrazzo : Disastro ferroviario di Pioltello - La Procura di Milano chiede il processo per 10 persone - CretellaRoberta : RT @inaltoicuori_5S: Travaglio: '...la Procura di Milano riceveva una segnalazione di operazione sospetta dall’ufficio antiriciclaggio di B… -

Ultime Notizie dalla rete : procura Milano Procura Milano indaga sulla Lega e sulle giunte Fontana e Maroni LaPresse La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di 9 persone per l’incidente ferroviario di Pioltello

Il 30 luglio la procura di Milano ha chiesto al giudice per le indagini preliminari che si proceda con il processo nei confronti di nove persone per l’incidente ferroviario di Pioltello, comune della ...

Cose strane in auto: gli episodi più curiosi di luglio

Il 47enne che se ne va a spasso ubriaco con la sua ebike, un 59enne che distrugge la sua F40 poco prima di darla via, il cartello di un limite orario rubato per essere regalato a degli amici. Anche ne ...

Il 30 luglio la procura di Milano ha chiesto al giudice per le indagini preliminari che si proceda con il processo nei confronti di nove persone per l’incidente ferroviario di Pioltello, comune della ...Il 47enne che se ne va a spasso ubriaco con la sua ebike, un 59enne che distrugge la sua F40 poco prima di darla via, il cartello di un limite orario rubato per essere regalato a degli amici. Anche ne ...