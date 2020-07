La NBA in ginocchio per la protesta Black lives matter (Di venerdì 31 luglio 2020) La Nba riparte in ginocchio. Nella “bolla” di Orlando a Disney World i giocatori di basket si sono uniti alla protesta per Black lives matter. Sul campo sono poi arrivate le vittorie degli Utah Jazz e dei Lakers che hanno vinto il derby di Los Angeles con i Clippers. Tutta la NBA unita contro il razzismo per ricordare la morte di George Floyd, l’afroamericano ucciso durante un fermo di polizia, come assicurato anche dal commissioner Adam Silver, che ha detto che nessun atleta sarà punito per il gesto. I cestisti si sono inginocchiati durante l’esecuzione dell’inno americano, e molti di loro hanno indossato le maglie con la scritta Black lives matter o con frasi legate comunque alla battaglia per i diritti. ... Leggi su linkiesta

