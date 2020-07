La mamma di Daniele, morto a Corinaldo: "Ho dato ai colpevoli la sua foto: nessuna reazione" (Di venerdì 31 luglio 2020) “Il mio Daniele aveva 16 anni quando è morto, e la vita gli è stata tolta”. Queste le parole al Corriere della Sera di Donatella Magagnini, la madre di Daniele Pongetti, uno dei ragazzi morti nella strage di Corinaldo. Ieri la notizia della sentenza per i 6 della “banda dello spray”: pene comprese tra 10 anni e 5 mesi e 12 anni e 4 mesi per i colpevoli poco più che ventenni.Per loro reato di omicidio preterintenzionale, oltre che di furto, rapina e lesioni, per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona), ma non di associazione per delinquere: cinque minorenni e una madre 39enne morirono nella calca generata da spruzzi di peperoncino per commettere furti con strappo nel locale. I sei giovani, originari della Bassa ... Leggi su huffingtonpost

