La Juventus fa spazio agli under 23, in attesa di Andrea Pirlo. Con i giallorossi ci saranno diversi ragazzi della squadra B La Juventus di Maurizio Sarri ripartirà dalla Roma con gli under 23. La compagine bianconera, infatti, farà spazio a diversi ragazzi della squadra B per permettere ai titolari di recuperare in vista del match contro il Lione. Nel frattempo si attende la nuova stagione con Andrea Pirlo alla guida della compagine under 23, come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

