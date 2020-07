La Guardia di Finanza sequestra 34mila mascherine: indagini anche a Treviso (Di venerdì 31 luglio 2020) La Guardia di Finanza di Rovigo ha portato a termine ieri, giovedì 30 luglio, un provvedimento emesso dalla procura della Repubblica di Rovigo, sequestrando 19 mila dispositivi di protezione ... Leggi su trevisotoday

