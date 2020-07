La folle serata di Bob Sinclar a Gallipoli, puro assembramento senza mascherine né distanziamento (Di venerdì 31 luglio 2020) Le immagini della serata di Bob Sinclar a Gallipoli raggiungono il web dall'account Instagram dello stesso dj. Fa ballare una folla di oltre 2.000 persone in Salento, senza mascherina né distanziamento sociale. Le stories Instagram di Bob Sinclar mostrano ciò che è successo nel corso della serata che ha tenuto il 30 luglio alla Praja di Gallipoli. Bob Sinclar è stato il protagonista di un evento in musica e ha fatto scatenare 2.000 persone circa, tanti sono stati i biglietti venduti dagli organizzatori. Peccato che qualcosa poi sia andato storto. Il risultato è stato un assembramento degno di tale nome: 2.000 ragazzi che ballano senza ... Leggi su optimagazine

Migranti trasferiti da Lampedusa a Latina: 12 sono risultati positivi al coronavirus

Sottoposti al tampone nella giornata di ieri, l'esito è arrivato in serata. I migranti sono stati ricollocati ... dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Non basta questo folle sistema di ...

Strage discoteca di Corinaldo, condannata la banda dello spray: pene dai 10 ai 12 anni

La sentenza è arrivata a poco più di un anno e 7 mesi dalla notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 in cui morirono nella calca cinque minorenni e una madre 39enne. I membri della "banda" sono tutti poco p ...

