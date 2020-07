La famiglia del bimbo rom ‘venduto’ a Ostia: “tutto falso, chiedeteci scusa” (Di venerdì 31 luglio 2020) Samanta, la mamma del bimbo ‘venduto’ in spiaggia a Ostia, ha fatto visita in ospedale al figlio: “L’ho visto sta bene, non è vero niente”. Forse ci toccherà chiedere scusa alla famiglia del 26enne rom che ha cercato di vendere le prestazioni sessuali del figlio di due anni ai bagnanti di Ostia. Perchè la mamma e la nonna – madre del presunto orco – sono certi che è stato tutto “inventato” e che il bambino sta bene. Peccato che il piccolo sia in ospedale, aiutato a nutrirsi e soprattutto a riprendere fiducia negli altri e nella vita, dopo lo choc dell’arresto del padre e di tutti i traumi che avrà vissuto nella sua seppur breve vita. Samanta ha 18 anni ed è la mamma del bambino che il padre avrebbe ... Leggi su chenews

IndiainItaly : Durante la quarantena per il Covid-19, Theresa, una viaggiatrice proveniente dalla Spagna, è rimasta bloccata in Ka… - La7tv : #inonda Caso Piacenza, Ilaria #Cucchi: 'La necessità di nascondere il pasticcio è costata alla mia famiglia più di… - vaticannews_it : #24luglio #PapaFrancesco: fondamentale il dialogo tra le generazioni, uno dei temi ricorrenti del pontificato… - medicojunghiano : RT @ilvenerdi: Silenzio, parla Alexa. Roberta Citron è a capo del team italiano che dà un carattere all’assistente vocale di Amazon (freddu… - Klea60511725 : RT @PaolaBonfadelli: ??ASSENZIO .. ??NINO.. ??CULINO .. ?? OH RISPONDE NÉ!! CUCCIOLONE TIMIDONE DI SHIBA PURO, MASCHIO INTERO DI CA 2 ANNI CER… -

Ultime Notizie dalla rete : famiglia del 19.15 / Gorizia si è stretta attorno alla famiglia del piccolo Stefano Il Friuli BORSINO GRANATA: Micai verso la riconferma

Giuseppe Fella, attaccante del Monopoli - C'è stato un incontro tra l'entourage e il direttore sportivo Angelo Fabiani, si ragiona su base triennale. Stefano Pettinari: attaccante del Trapani e tra i ...

E se Giovanni va male a scuola? La misura della povertà educativa, le prime mappe italiane

La povertà educativa si articola su molte dimensioni, è un concetto latente, che non si manifesta in modo direttamente osservabile, sfugge alle definizioni rigide, ha confini spesso sfocati. Faccio un ...

Giuseppe Fella, attaccante del Monopoli - C'è stato un incontro tra l'entourage e il direttore sportivo Angelo Fabiani, si ragiona su base triennale. Stefano Pettinari: attaccante del Trapani e tra i ...La povertà educativa si articola su molte dimensioni, è un concetto latente, che non si manifesta in modo direttamente osservabile, sfugge alle definizioni rigide, ha confini spesso sfocati. Faccio un ...