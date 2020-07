La crociata nei confronti del disegno di legge contro l’omotransfobia e la misoginia (Di venerdì 31 luglio 2020) «Regia occulta ma palpabilmente presente». Non sono parole tratte da libelli anticomplottistici, come quelli che andavano di moda tra ‘700 e prima metà del secolo scorso e che accusavano, secondo diversi punti di vista, giansenisti, gesuiti, ebrei, massoni di cospirare per un sovvertimento mondiale dello status quo. Bensì dalle dichiarazioni di Alessandro Pagano. Per il vice capogruppo del Carroccio alla Camera il nuovo sistema abissale di potere sono «le lobby Lgbt», che in Italia, «con la contemporanea colpevole complicità del silenzio-assenso del governo Conte, vogliono imporre un pensiero unico che metta al bando la famiglia tradizionale e gli eterosessuali». Pensiero unico ovviamente veicolato – secondo un topos oramai ricorrente in tutti i raggruppamenti di tendenza ultraconservatrice, sovranista, nazionalista a ... Leggi su linkiesta

Dopo le dichiarazioni di Pagano tutto il resto è noia, perché i susseguenti concetti e parole sono stati per lo più gli stessi nei soliti consaputi. Si va così da Simone Pillon, che, da sempre ...

Dopo le dichiarazioni di Pagano tutto il resto è noia, perché i susseguenti concetti e parole sono stati per lo più gli stessi nei soliti consaputi. Si va così da Simone Pillon, che, da sempre ...