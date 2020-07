La consigliera leghista di San Giuliano Terme ha paragonato i bimbi rom a degli animaletti | VIDEO (Di venerdì 31 luglio 2020) Le parole della vicepresidente del consiglio comunale di San Giuliano Terme in provincia di Pisa sono rimbalzate immediatamente sul palcoscenico dell’attenzione mediatica, in seguito alla denuncia via social fatta dal gruppo consiliare del Partito Democratico della cittadina toscana. Questi ultimi hanno affermato che, parlando di decoro urbano in consiglio comunale, Cristina Taccini (Lega) ha paragonato i bambini di etnia rom a degli animaletti. Lega San Giuliano Terme, il paragone tra i bambini rom e gli animaletti Questo il post di denuncia del Pd di San Giuliano Terme: La frase su cui il Pd si sta concentrando è stata pronunciata in chiusura del consiglio comunale: «I bambini rom – ha ... Leggi su giornalettismo

