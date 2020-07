La confessione di Mara Venier: “Adesso posso dirlo, ho rischiato di morire” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Ho rischiato grosso, potevo rimanerci, mi sento quasi una miracolata” sono queste alcune delle frasi che aprono l’intervista di Mara Venier in edicola questa settimana sulla rivista DiPiù. Per la prima volta la conduttrice parla in modo dettagliato di quello che è successo il giorno in cui è caduta dalle scale prima di andare in onda con Domenica IN. Senza sapere neppure cosa si fosse fatta, Mara, ha deciso di andare in onda lo stesso, con un grande dolore al piede e un grosso interrogativo sulle sue condizioni di salute. Oggi, a un paio di mesi di distanza dai fatti, nella sua intervista spiega che ha temuto il peggio, che la caduta avrebbe potuto avere un epilogo ben diverso. Mara Venier SI CONFESSA: “HO rischiato ... Leggi su ultimenotizieflash

confessione Mara Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : confessione Mara