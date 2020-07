La caserma Serena di Treviso e il boom di 200 contagi in Veneto (Di venerdì 31 luglio 2020) Ieri la caserma Silvio Serena di Casier a Treviso è approdata improvvisamente al centro del dibattito politico sull’emergenza Coronavirus perché l’ULSS 2 del Veneto ha trovato 129 positivi tra i migranti accolti nella struttura. La Regione ha così contato un terzo del totale dei nuovi positivi ieri in Italia, mentre il totale dei contagi in un giorno, rettificato successivamente alla pubblicazione del bollettino della protezione civile, ha toccato quota 200. Il boom dei contagi in Veneto è diventato l’argomento principale della politica italiana dopo l’uscita del sindaco di Treviso Mario Conte ha scritto su Facebook che “Il nuovo focolaio all’interno della struttura genera ... Leggi su nextquotidiano

