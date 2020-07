La Casa di Carta: Netflix annuncia la quinta ed ultima (?) stagione (Di venerdì 31 luglio 2020) Con una foto sui propri canali social, Netflix annuncia il rilascio della quinta e probabilmente ultima stagione del dramma spagnolo La Casa di Carta Una foto della ormai iconica maschera di Salvador Dalì dimenticata sopra un cumulo di terra e l’eloquente didascalia Il colpo giunge al termine, danno il LA a Netflix per annunciare la messa in produzione della quinta ed ultima stagione de “La Casa di Carta”. Parte 5: il colpo giunge al termine. #LCDP #LaCasaDePapel5 Pubblicato da Netflix su Venerdì 31 luglio 2020 Il dramma spagnolo campione di views creato da Alex Pina per il ... Leggi su zon

NGC6907 : RT @perchetendenza: #LaCasaDePapel5: Perché Netflix ha annunciato la quinta e ultima stagione di 'La Casa di Carta': le riprese inizieranno… - lilvoreygm : un’altra stagione della casa di carta???? ?? - cinemaniaco_fb : ?????????????? La casa di carta – Netflix ordina la quinta stagione - lenticchia_orz : La velocità con cui netflix rinnova la Casa di Carta è la stessa con cui cancella le serie belle - iconanews : La Casa Di Carta 5, atto finale, ciak da 3 agosto -