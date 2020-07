La Casa di Carta: la quinta stagione sarà l’ultima (Di venerdì 31 luglio 2020) Miguel Angel Silvestre E’ tempo di chiudere i battenti per La Casa di Carta. La quinta stagione della serie tv iberica, attualmente in produzione, sarà infatti l’ultima e chiuderà tutte le vicende legate al Professore (Alvaro Morte) e alla sua banda. A rivelarlo è stato l’ideatore Alex Pina. Oltre ad annunciare che la quinta parte sarà “più epica di tutte quelle che abbiamo girato“, ad Entertainment Weekly Pina si è fatto sfuggire qualche anticipazione sul prosieguo della storia, che ripartirà appunto dalla morte di Nairobi (Alba Flores), che il gruppo di ladri vorrà assolutamente vendicare. “Passeremo da una partita a scacchi – una mera strategia intellettuale – a una strategia di guerra: attacco e ... Leggi su davidemaggio

Si avvicina il momento della quinta stagione de "La casa di carta" e le anticipazioni continuano a essere centellinate per alzare l'attesa. Sicuramente sarà l'ultima stagione, come confermato da un ...(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Le riprese inizieranno il 3 agosto e si terranno in Spagna, Danimarca e Portogallo: Netflix annuncia la quinta e ultima parte de La Casa di Carta, creata da Alex Pina e prodott ...