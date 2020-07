‘La Casa di Carta’, la quinta stagione sarà l’ultima: l’annuncio da parte del cast (Foto) (Di venerdì 31 luglio 2020) Ha lasciato i fan letteralmente sulle spine, la banda più amata del piccolo schermo. La quinta e ultima parte de La Casa di carta svelerà finalmente l’epilogo della rapina più epica della storia. Il creatore, Alex Pina, ha annunciato che sarà una stagione particolarmente eccitante e sono tanti gli indizi e gli spoiler che circolano già sul web. Dopo la tragica morte di Nairobi, uno dei protagonisti indiscussi della banda che ha rapinato la zecca di stato spagnola – brillantemente interpretata dall’attrice Alba Flores – sono in tanti a chiedersi cos’altro potrebbe succedere e lasciare a bocca aperta gli amanti della serie. La quarta stagione infatti, ha lasciato letteralmente in sospeso i telespettatori, che aspettano di scoprire come ... Leggi su isaechia

