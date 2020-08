La Casa di Carta: la quinta stagione sarà l’ultima (Di venerdì 31 luglio 2020) Miguel Angel Silvestre E’ tempo di chiudere i battenti per La Casa di Carta. La quinta stagione della serie tv iberica, attualmente in produzione, sarà infatti l’ultima e chiuderà tutte le vicende legate al Professore (Alvaro Morte) e alla sua banda. A rivelarlo è stato l’ideatore Alex Pina. Oltre ad annunciare che la quinta parte sarà “più epica di tutte quelle che abbiamo girato“, ad Entertainment Weekly Pina si è fatto sfuggire qualche anticipazione sul prosieguo della storia, che ripartirà appunto dalla morte di Nairobi (Alba Flores), che il gruppo di ladri vorrà assolutamente vendicare. “Passeremo da una partita a scacchi – una mera strategia intellettuale – a una strategia di guerra: attacco e ... Leggi su davidemaggio

Norin88Norin : Ieri sera ho riguardato le prime tre puntate della Casa di Carta perché mi manca Berlino No ma l’ho superata la sua morte tranquilli - Screenweek : #Lacasadicarta @NetflixIT ordina la quinta e ultima stagione #AlexPina spiega i fan cosa aspettarsi dalla quinta e… - AngelicaPapare4 : @jaimelorente è questo è un edit sulla casa di carta di denver??? - _elisabetta18 : RT @Sense8IT: Miguel farà parte della quinta e ultima stagione de La Casa di Carta ?? - cellicom : Netflix annuncia La Casa di Carta 5 e introduce i controlli per la velocità -

