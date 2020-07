La Casa di Carta, la quinta sarà l’ultima stagione: nel cast due new entry, ecco chi sono (Di venerdì 31 luglio 2020) Si avvicina il momento della quinta stagione de La Casa di Carta e le anticipazioni continuano a essere diramate molto lentamente per accrescere l’attesa. Sicuramente sarà l’ultima stagione, come confermato da un post su Instagram. La Casa di Carta, la quinta sarà l’ultima stagione: nel cast due new entry E il creatore della serie Alex... L'articolo La Casa di Carta, la quinta sarà l’ultima stagione: nel cast due new entry, ecco chi sono proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

