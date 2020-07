La Casa di Carta finisce: ad agosto le riprese della quinta e ultima parte della serie Netflix (Di venerdì 31 luglio 2020) La Casa di Carta capitolo finale: quinta e ultima parte per la serie spagnola di Netflix Parti, capitoli, stagioni, nel caos generato dalla suddivisione de La Casa di Carta su Netlfix forse stiamo per vedere la luce in fondo al tunnel: la fine. Infatti inizieranno lunedì 3 agosto le riprese della quinta e ultima parte della serie tv cult di Netlfix, diventata la serie in lingua inglese più popolare (ma forse anche vista) della piattaforma di streaming e probabilmente di tutto l’universo seriale anche ... Leggi su dituttounpop

