La Casa di Carta 5 sarà l'ultima stagione e avrà nuovi arrivi nel cast (Di venerdì 31 luglio 2020) La Casa di Carta 5 sarà l'ultima stagione della serie spagnola e la produzione dello show Netflix ha annunciato l'arrivo di Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado. La Casa di Carta 5 sarà l'ultima stagione della serie spagnola di Netflix e le riprese degli episodi inizieranno il 3 agosto e si svolgeranno in Spagna, Danimarca e Portogallo. L'annuncio è stato compiuto con un comunicato ufficiale che anticipa anche l'arrivo nel cast dei due attori Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado. Alex Pina, creatore e produttore esecutivo, ha commentato: "Abbiamo pensato più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il professore alle corde e portare alcuni ... Leggi su movieplayer

