La Casa di Carta 5 è l’ultima stagione della serie (per fortuna), Miguel Angel Silvestre entra nel cast (Di venerdì 31 luglio 2020) La Casa di Carta 5 sarà l'ultima stagione della serie dei record di Netflix. Per fortuna, verrebbe da dire, perché già la terza e la quarta mostravano la corda rispetto alle prime due parti. Di come la quarta stagione della serie di Alex Pina abbia mostrato più difetti che pregi - una scrittura sciatta, una trama spesso illogica, personaggi esasperati e una tendenza a diluire inutilmente il racconto, solo per indicarne alcuni - abbiamo già ampiamente parlato nella nostra recensione, nella quale auspicavamo proprio che l'avventura della banda del Professore terminasse con La Casa di Carta 5 dopo aver perso i suoi tratti più avvincenti, ... Leggi su optimagazine

