La canzone di Neil Young contro Donald Trump

Neil Young ha riscritto una canzone del 2006 sulla fine dell'era di George W. Bush e l'ha trasformata in un inno acustico per sconfiggere Donald Trump alle elezioni di novembre. Si intitola Looking for a leader 2020. A un certo punto Neil Young canta così: «Sì, abbiamo avuto Barack Obama, uno che ci servirebbe anche adesso ma la persona che gli stava dietro in qualche modo dovrà prendere il suo posto L'America ha un leader che costruisce muri intorno a casa nostra Non sa che le vite dei neri contano dobbiamo sconfiggerlo alle urne». Ecco il testo completo di Looking for a leader: Leaders walk among us and I hope they hear our call. Maybe it's a woman or a black man after all. Lookin' for a leader to bring ...

