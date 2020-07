La Borsa di Londra venderà quella italiana. Il Copasir pressa il Governo: "Intervenire subito" (Di venerdì 31 luglio 2020) Borsa italiana è ufficialmente sul mercato. Il London Stock Exchange di cui Piazza Affari fa parte dal 2007, dopo mesi di rumors, esce allo scoperto e in occasione della semestrale, conferma di aver avviato discussioni esplorative che potrebbero tradursi nella potenziale cessione di Borsa italiana o della quota in Mts, la piattaforma telematica riservata ai titoli di stato.Una mossa, quella dell’Lse, per agevolare l’approvazione da parte dell’Antitrust europeo dell’acquisizione da 27 miliardi di dollari di Refinitiv, provider di dati finanziari e gestore di piattaforme di trading. Sull’operazione che è stata annunciata un anno fa, Lse si aspetta di chiudere tra la fine di quest’anno e l’inizio 2021. “Stiamo facendo buoni progressi assicurando ... Leggi su huffingtonpost

