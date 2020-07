Kansai Yamamoto, il ricordo di Giusi Ferré (Di venerdì 31 luglio 2020) Kansai Yamamoto (Photo by Jean Chung/Getty Images) Chiamarsi Yamamoto in Giappone è abbastanza comune e questo, se non giustifica, almeno spiega il continuo intrecciare e scambiarsi di notizie, aneddoti, citazioni tra Kansai Yamamoto e Yohji Yamamoto. Stilisti anticipatori di un mondo affascinante e poco noto che all’inizio degli anni Ottanta, quando cominciava ad affermarsi quasi improvvisamente la fashion week italiana, era già presente a Parigi e a Londra e il meraviglioso Issey Miyake, allora prodotto da Umberto Ginocchietti a Perugia, sfilava a Milano, in Fiera. Scarso pubblico, e c’è ancora da chiedersi perché, che lo convinse a trasferirsi fulmineamente in Francia. Leggi anche ... Leggi su iodonna

teriacav : L’eredità di Kansai Yamamoto: la moda, la tuta di David Bowie e la prima modella asiatica - __lo_ste__ : RT @artribune: L’eredità di Kansai Yamamoto: la moda, la tuta di David Bowie e la prima modella asiatica - zazoomblog : Kansai Yamamoto lo stilista muore a 76 anni famoso per aver collaborato con David Bowie - #Kansai #Yamamoto… - Moniluxurylife : RT @blankaut: David Bowie con Kansai Yamamoto (?? ??, Yamamoto Kansai) morto qualche giorno fa, uno dei più influenti stilisti degli anni 7… - mebufalino : RT @blankaut: David Bowie con Kansai Yamamoto (?? ??, Yamamoto Kansai) morto qualche giorno fa, uno dei più influenti stilisti degli anni 7… -