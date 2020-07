Kajillionaire: Evan Rachel Wood straordinaria nel trailer (Di venerdì 31 luglio 2020) Kajillionaire è un film indipendente di prossima uscita scritto e diretto da Miranda July, e con protagonista Evan Rachel Wood Accolto con grande entusiasmo al Sundance Film Festival del 2020, pare che Kajillionaire, di Miranda July, sia uno dei film indie must see della stagione. Grazie al sito web IndieWire, abbiamo la sinossi ufficiale di Kajillionaire. Eccola qui di seguito: I truffatori Theresa (Debra Winger) e Robert (Richard Jenkins) hanno trascorso 26 anni ad addestrare la loro unica figlia, Old Dolio (Evan Rachel Wood), a truffare, mentire e rubare in ogni occasione. Durante una rapina disperata, concepita in fretta e furiaa, convincono una sconosciuta (Gina Rodriguez) a unirsi alla loro prossima truffa, solo per ... Leggi su tuttotek

Trillafon : RT @TheHotCorn_: PREVIEW | #Kajillionaire: #EvanRachelWood, #GinaRodriguez e il ritorno di #MirandaJuly. Tra #Parasite e #UnAffareDiFamigli… - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: Kajillionaire, il trailer del nuovo film con Evan Rachel Wood - TheHotCorn_ : PREVIEW | #Kajillionaire: #EvanRachelWood, #GinaRodriguez e il ritorno di #MirandaJuly. Tra #Parasite e… - SkyTG24 : Kajillionaire, il trailer del nuovo film con Evan Rachel Wood -

Ultime Notizie dalla rete : Kajillionaire Evan Kajillionaire, il trailer del nuovo film con Evan Rachel Wood Sky Tg24 Kajillionaire: Evan Rachel Wood straordinaria nel trailer

Accolto con grande entusiasmo al Sundance Film Festival del 2020, pare che Kajillionaire, di Miranda July, sia uno dei film indie must see della stagione. Grazie al sito web IndieWire, abbiamo la sino ...

Kajillionaire | Evan Rachel Wood, Gina Rodriguez e il ritorno di Miranda July

Evan Rachel Wood, Gina Rodriguez e il ritorno di Miranda July con una comedy drama venata di sfumature crime. Nelle sale americane dal 18 settembre ...

Accolto con grande entusiasmo al Sundance Film Festival del 2020, pare che Kajillionaire, di Miranda July, sia uno dei film indie must see della stagione. Grazie al sito web IndieWire, abbiamo la sino ...Evan Rachel Wood, Gina Rodriguez e il ritorno di Miranda July con una comedy drama venata di sfumature crime. Nelle sale americane dal 18 settembre ...