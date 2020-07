Juventus Under 23, Pirlo: “Un orgoglio cominciare questa nuova carriera. La mia squadra giocherà per vincere. Su Sarri…” (Di venerdì 31 luglio 2020) Comincia la prima avventura da allenatore per Andrea Pirlo, leggenda del calcio italiano.Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico della Juventus Under 23, l'ex centrocampista ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Volevo ringrazio il presidente, Fabio e Federico per l’opportunità che mi hanno dato. È un orgoglio comunicare questa carriere da allenatore, spero di poter rivivere le emozioni vissute da calciatore. Non vedo l’ora di iniziare perché questi anni lontani dal campo giocato mi hanno fatto capire che il percorso giusto da fare era questo. Sono felicissimo di essere tornato alla Juventus".Sulla scelta di diventare allenatore: "Quando ho smesso di giocare ho cominciato a fare i corsi. Facendoli mi cresceva la voglia ... Leggi su mediagol

juventusfc : UFFICIALE | @Pirlo_official è il nuovo allenatore della #Under23! Welcome ??, Coach Pirlo! ??… - romeoagresti : Ufficiale: Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus Under 23 // Official: Pirlo is the new coach of Juve… - romeoagresti : Vigilia di #JuveRoma con le parole di #Sarri. E le prime dichiarazioni di #Pirlo da allenatore della Juventus Under… - infoitsport : Juventus Under 23, UFFICIALE l’addio di Fusco | Riparte dalla B - Mediagol : #Juventus Under 23, #Pirlo: “Un orgoglio cominciare questa nuova carriera. La mia squadra giocherà per vincere. Su… -