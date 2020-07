Juventus U23, Pirlo si presenta: “tutti vorrebbero fare il percorso di Guardiola e Zidane, ma io ho rifiutato offerte dalla Premier” (Di venerdì 31 luglio 2020) Quattro anni fa il suo addio alla Juventus da giocatore, oggi il suo ritorno nelle vesti di allenatore dell’Under 23, un incarico importante che Andrea Pirlo ha accettato con entusiasmo. Valerio Pennicino/Getty ImagesIntervenuto in conferenza stampa per la presentazione ufficiale, il bresciano ha parlato di quelli che sono i suoi obiettivi e del modo con cui si approccerà ai suoi ragazzi: “sono orgoglioso di tornare nella famiglia Juventus, ho le stesse ambizioni di quando ero giocatore. Sarà un lavoro nuovo in cui ho tutto da scoprire. A Coverciano ho capito che il percorso giusto da fare era questo. Ho iniziato a fare i corsi quando ho smesso di giocare. Poi mi sono ‘infognato’ e mi sono buttato in questa cosa al cento per ... Leggi su sportfair

