Juventus su Zaniolo | super offerta ai giallorossi

La Juventus è pronta a sferrare l'assalto decisivo alla Roma per Nicolò Zaniolo: pronta la super offerta ai giallorossi con contropartite. I dettagli La Juventus è pronta ad andare all'attacco su Nicolò Zaniolo. I bianconeri sono vigili sul talento della Roma già dalla scorsa stagione e l'inserimento dell'Inter sul ragazzo ha spinto Paratici a sferrare il primo colpo. I giallorossi hanno bisogno di liquidità e di sistemare alcuni ruoli ed ecco arrivare in soccorso proprio la Vecchia Signora. Sul piatto Federico Bernardeschi e Cristian Romero, rispettivamente esterno d'attacco e difensore centrale, oltre a conguaglio, considerata la valutazione di 60 milioni di euro data dalla Roma

