Juventus, si ritira l’ex Höwedes: “Il calcio è diventato poco importante per me” (Di venerdì 31 luglio 2020) Benedikt Höwedes, a soli 32 anni, ha deciso di lasciare il calcio giocato. L'ex difensore della Juventus spiega i motivi dell'addio in una lunga intervista pubblicata sul sito del settimanale Der Spiegel.I MOTIVI DELL'ADDIOcaption id="attachment 611249" align="alignnone" width="600" getty images/captionLe parole dell'ormai ex difensore rilasciate al giornale tedesco: "Ho anche ricevuto alcune richieste dai club in patria e all'estero, ma non volevo dipendere dalle decisioni degli altri. Volevo tracciare una linea chiara fin da ora".GLI ULTIMI ANNI - "Ho giocato 50 partite con il Lokomotiv Mosca negli ultimi due anni, anche in Champions League, abbiamo vinto coppe e Supercoppe. Certo, noto che mi ci vuole più tempo per riprendermi fisicamente. A lungo andare avrei potuto compensare questo aspetto con la mia esperienza".LA FAMIGLIA - ... Leggi su itasportpress

