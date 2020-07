Juventus, Sarri: “Contro la Roma giocherà chi può farlo. Soddisfatto del mio primo anno qui” (Di venerdì 31 luglio 2020) Maurizio Sarri presenta la sfida di domani contro la Roma per la sua Juventus, ma soprattutto si prepara ai giorni bollenti di preparazione in vista della Champions League contro il Lione. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico bianconero ha fatto il punto della situazione in casa Vecchia Signora.Sarri: "Soddisfatto del mio primo anno. Sulla Champions..."caption id="attachment 997835" align="alignnone" width="626" Sarri (getty images)/caption"Fra domani e venerdì ci sarà tanta differenza a livello mentale. Penso sia comprensibile che a livello emotivo ci sia una fase down, dovremo essere bravi a recuperare tutte le energie possibili. Contro la Roma giocherà chi non rischia nulla e cercheremo di fare una bella ... Leggi su itasportpress

