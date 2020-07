Juventus-Roma (1 agosto ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 1 agosto 2020) L’ultima giornata poteva essere uno scontro decisivo per lo scudetto e per il quinto posto, invece allo Stadium si affronteranno due squadre che in campionato hanno raggiunto il proprio obiettivo e sono concentrate sull’impegno europeo della prossima settimana. E se la Juve ha dimostrato contro il Cagliari di essere già con la testa in Champions … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

