Juventus, rinnovo Dybala: contratto monstre, ecco quanto guadagnerà (Di venerdì 31 luglio 2020) rinnovo Dybala- Secondo quanto riportato dai colleghi di "Tuttosport", la Juventus sarebbe pronta a offrire il rinnovo contrattuale a Paulo Dybala. Un accordo che potrebbe concretizzarsi prima dell'inizio della prossima stagione a cavallo dell'estate. Un rinnovo fino al 2025 che legherà la Joya ai colori bianconeri ancora per moltissimo tempo. rinnovo Dybala, 15 milioni di euro all'anno: i dettagli Stando a quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, la Joya potrebbe avanzare un'offerta contrattuale da circa 15 milioni di euro a stagione.

