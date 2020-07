Juventus, Paratici: «Ecco perché abbiamo scelto Pirlo» (Di venerdì 31 luglio 2020) Fabio Paratici ha parlato durante la presentazione di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus Under 23 Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto nel corso della presentazione ufficiale di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della formazione Under 23 bianconera. «Vi spiego perché siamo arrivati a Pirlo come allenatore dell’Under 23. Questo progetto è nato due anni fa con grandi difficoltà. La scelta è ricaduta su Zironelli che conosceva la categoria. Lo dobbiamo elogiare così come tutto il gruppo di dirigenti. Da Cherubini, Chiellini, fino a Fusco: è difficile lavorare col marchio Juventus. Poi abbiamo scelto ... Leggi su calcionews24

