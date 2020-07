Juventus, oggi la presentazione di Pirlo come tecnico dell’U23 (Di venerdì 31 luglio 2020) Dove vedere presentazione Pirlo – E’ iniziata nella giornata di ieri una nuova avventura per Andrea Pirlo e per la Juventus, che dopo 5 anni tornano a lavorare insieme. «Andrea è infatti il nuovo allenatore dell’Under 23», spiega la società bianconera in un comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito. «Dunque, da Maestro… a Mister; Pirlo … L'articolo Juventus, oggi la presentazione di Pirlo come tecnico dell’U23 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

