Juventus, Cristiano Ronaldo gioca contro la Roma? Sarri risponde così (Di venerdì 31 luglio 2020) Ultimo atto per la Juventus nel campionato di Serie A, la squadra di Sarri ha già vinto lo scudetto e il pensiero è quindi rivolto al ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione. Cristiano Ronaldo vorrebbe sempre giocare, ma ha più senso riposarsi per la prossima sfida. “Non c’è modo di preparare la partita con il Lione. In questo momento la testa è quella che ha vinto lo scudetto, le condizioni mentali delle prossime due partite saranno differenti. Domani giocherà chi è nelle condizioni e chi non rischia nulla”, ha detto il tecnico Sarri. “Scelte estreme? Lo valuteremo oggi e domattina. Chi ha bisogno di riposare lo farà, chi può giocare va ... Leggi su calcioweb.eu

