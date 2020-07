Juventus, Agnelli: “Bentornato Pirlo. Anno molto difficile, ma alla fine si legge il nome del vincitore” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il messaggio di Andrea Agnelli durante la conferenza stampa per la presentazione di Andrea Pirlo.Nella giornata di oggi la Juventus ha comunicato il nome del nuovo tecnico della squadra Under 23: si tratta di Andrea Pirlo, che dopo aver lasciato il calcio giocato ha deciso di intraprendere una nuova carriera da allenatore. Durante la conferenza stampa per la sua presentazione il presidente del club bianconero, Andrea Agnelli, ha accolto così il suo nuovo tecnico:"Siamo qui a presentare il nuovo allenatore dell'Under 23: bentornato ad Andrea, al quale siamo affezionati. Soprattutto per i valori dell'uomo che possiamo trovare nella qualità di un allenatore. Comincia questa sua nuova avventura in Under 23, siamo fieri e orgogliosi. Auspico che per lui ... Leggi su mediagol

DiMarzio : #Juventus | #Agnelli: 'Quella partita mi ricorda da dove siamo partiti' - Eurosport_IT : E il prossimo allenatore della #Juventus sarà... ????? ? - juventusfc : #OnThisDay, nel 1923, Edoardo Agnelli diventava Presidente della Juventus. L'inizio di un'epoca, che continua anco… - RetweetPalermo : RT @Mediagol: #Juventus, Agnelli: 'Bentornato Pirlo. Anno molto difficile, ma alla fine si legge il nome del vincitore' - Mediagol : #Juventus, #Agnelli: “Bentornato #Pirlo. Anno molto difficile, ma alla fine si legge il nome del vincitore” -