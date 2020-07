Juve senti Garcia: «A un passo dai quarti di Champions» – VIDEO (Di venerdì 31 luglio 2020) Garcia, puntura alla Juve: «Siamo a un passo ai quarti di Champions». Le dichiarazioni del tecnico del Lione Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Coupe de la Ligue contro il PSG. Il tecnico ha fatto riferimento anche all’imminente sfida europea con la Juventus. «Non capita spesso l’occasione di poter vincere un trofeo. Abbiamo questa possibilità anche se sappiamo che non siamo i favoriti in questa finale. Sappiamo il PSG è una squadra superiore alla nostra. Ma anche noi siamo una squadra di livello. Siamo ad un passo dalla qualificazione ai quarti di Champions…». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

