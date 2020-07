Juve, Sarri trema: se non rimonta il Lione, sarà esonero. Ibra-Milan, matrimonio fino ai 40 anni (Di venerdì 31 luglio 2020) Ibrahimovic ha scelto: rimane al Milan Dalle pagine della Gazzetta dello Sport arrivano importanti novità sul rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese e il Milan hanno deciso ... Leggi su eurosport

Ultime Notizie dalla rete : Juve Sarri Juve, Sarri trema: se non batte il Lione rischia la panchina Corriere dello Sport Cagliari-Juve, Sarri: «La Lega ha creato problemi, forse con la Roma gioca l'Under 23»

"Siamo gli unici in Europa che hanno fatto 5 partite in 12 giorni, la Lega ci ha creato grossi problemi. Così rischiamo di lasciare energie e qualche giocatore sul campo, potevano allungarci questo ci ...

Juventus, Sarri addio: Agnelli ha preso la sua decisione

Assegnato lo scudetto Covid-19 con due giornate d’anticipo in questo finale di stagione farsa. Naturalmente ad aggiudicarselo è stata la solita Juventus che ...

