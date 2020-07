Juric: «Ripresa Serie A post pandemia? Abbiamo giocato sulla salute dei calciatori» (Di venerdì 31 luglio 2020) La Gazzetta dello Sport intervista Ivan Juric, fresco di rinnovo con il Verona. Dà un giudizio sul campionato post pandemia. Pur senza recriminare per la ripartenza. «E’ stato un massacro fisico e mentale. Abbiamo giocato sulla salute dei giocatori a cui Abbiamo chiesto sforzi disumani. Nessuna lamentela però. Era giusto giocare per aiutare i club e le persone che lavorano nel calcio economicamente». L'articolo Juric: «Ripresa Serie A post pandemia? Abbiamo giocato sulla salute dei calciatori» ilNapolista. Leggi su ilnapolista

«Nel calcio non ci sono soltanto successo e soldi. Molti sottovalutano il lato umano, ma io sto bene qui all’Hellas Verona». Si potrebbe riassumere così l’intervista che Ivan Juric che ha concesso all ...Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Tutto negli ultimi 90 minuti. Il Genoa per salvarsi dovrà vincere col Verona altrimenti sarà retrocessione. Questo il risultato grazie al ...