Jennifer Aniston e il dolcissimo tributo per il compleanno dell’amica Lisa Kudrow: «I love you» (Di venerdì 31 luglio 2020) Friends, ieri e oggi sfoglia la gallery È una donna forte e di carattere, Jennifer Aniston, 51 anni, ma capace anche degli slanci più affettuosi quando si tratta di persone a cui vuole bene. Come Lisa Kudrow, che è stata la sua compagna di set per dieci anni, dal 1994 al 2004, quando lei due sono state impegnate a girare le dieci stagioni di Friends. Leggi anche › Jennifer Aniston, serata tra Friends con Courteney Cox e ... Leggi su iodonna

ccatterrinnaa : RT @latiziabionda_: LA DOLCEZZA DI JENNIFER ANISTON CHE FA GLI AUGURI A LISA KUDROW ???????? - latiziabionda_ : RT @latiziabionda_: LA DOLCEZZA DI JENNIFER ANISTON CHE FA GLI AUGURI A LISA KUDROW ???????? - itsmebabe1801 : RT @latiziabionda_: LA DOLCEZZA DI JENNIFER ANISTON CHE FA GLI AUGURI A LISA KUDROW ???????? - Mery_Meta94 : RT @latiziabionda_: LA DOLCEZZA DI JENNIFER ANISTON CHE FA GLI AUGURI A LISA KUDROW ???????? - jghftww : RT @latiziabionda_: LA DOLCEZZA DI JENNIFER ANISTON CHE FA GLI AUGURI A LISA KUDROW ???????? -