James Murdoch si dimette dal board di News Corp e lascia l’impero dei media fondato dal padre Rupert (Di sabato 1 agosto 2020) James Murdoch si è dimesso dal board di News Corp: lascia così, e in via definitiva, qualsiasi ruolo formale in quello che è l’impero mediatico fondato da suo padre, Rupert. Il 47enne – è il più giovane dei figli del magnate australiano – cita «divergenze sulla pubblicazione di alcuni contenuti editoriali e su altre decisioni strategiche» in un comunicato in cui dà la notizia. Per il momento, dice un suo portavoce, non ci saranno altri commenti. James Murdoch, ex CEO di 21st Century Fox, lascia quindi i giornali dell’impero Murdoch: la News ... Leggi su open.online

