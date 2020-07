Italoamericani, dimenticare Colombo (Di sabato 1 agosto 2020) È molto presto il 24 giugno quando qualche decina di Italoamericani si raduna intorno alla statua di Colombo nel quartiere italiano di New Haven, in Connecticut. Da giorni si rincorrono voci sulla rimozione di questa statua inaugurata a fine Ottocento quando i primi immigrati italiani cominciavano ad arrivare da queste parti per lavorare nelle industrie locali. Negli anni diventeranno il principale gruppo etnico della città, e nella zona della statua, in un quartiere ormai molto cambiato tra gentrificazione e stravolgimenti … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

