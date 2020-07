Italia e i migranti: la visione securista che uccide la sinistra (Di venerdì 31 luglio 2020) E' più facile però che si trovi un compromesso al ribasso', dice a Globalist uno dei più autorevoli demografi Italiani e internazionali: il professor Massimo Livi Bacci. Docente di Demografia alla ... Leggi su globalist

matteosalvinimi : Non vi sembra un'Italia al contrario? Quando lo spiego all'estero non ci credono. Da Ministro ho agito collegialmen… - lucianonobili : Non so se quello commesso da #Salvini su #OpenArms sia un reato: lo deve stabilire un tribunale, non il Parlamento.… - giornalettismo : Il fatto che i 133 #positivi del nuovo focolaio di #Treviso siano dei #migranti, ha immediatamente incendiato il di… - AntonioDonatoPa : RT @lucianonobili: Non so se quello commesso da #Salvini su #OpenArms sia un reato: lo deve stabilire un tribunale, non il Parlamento. Cert… - Rassegne_Italia : Carlo Nordio: “Conte ha segregato 60 milioni di italiani. Ma processano Salvini per una decina di migranti”: -

Ultime Notizie dalla rete : Italia migranti Italia e i migranti: la visione securista che uccide la sinistra Globalist.it Trasferiti nel Novarese 21 migranti: sono in quarantena a fini preventivi

«I 21 migranti sono stati affidati alle cure della cooperativa ... Non sono sbarcati da pochi giorni ma soggiornano in Italia da parecchi mesi. Sono trasferiti in Piemonte per ridurre il numero di ...

Maxi assembramento alla Fiera di Roma per il test d'ingresso alla facoltà di Medicina

In migliaia al test per medicina alla Fiera di Roma: giovani ammassati e distanze non rispettate È accaduto stamattina alla Fiera di Roma. Migliaia i ragazzi ammassati prima di entrare a fare il test ...

«I 21 migranti sono stati affidati alle cure della cooperativa ... Non sono sbarcati da pochi giorni ma soggiornano in Italia da parecchi mesi. Sono trasferiti in Piemonte per ridurre il numero di ...In migliaia al test per medicina alla Fiera di Roma: giovani ammassati e distanze non rispettate È accaduto stamattina alla Fiera di Roma. Migliaia i ragazzi ammassati prima di entrare a fare il test ...