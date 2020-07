Istat, Pil Italia -12,4 per cento nel secondo trimestre (Di venerdì 31 luglio 2020) Il rapporto preliminare dell’Istat sul Pil nel secondo trimestre del 2020: – 12,4 per cento, una contrazione senza precedenti. secondo i dati Istat, in Italia nel secondo trimestre del 2020 il Pil crolla del 12,4% con una contrazione senza precedenti per il nostro Paese. Nel confronto con lo stesso periodo di tempo dell’anno precedente il calo è del 17,3%. Nel secondo trimestre del 2020 si stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia diminuito del 12,4% rispetto al trimestre precedente e del 17,3% in termini tendenziali, recita il ... Leggi su newsmondo

