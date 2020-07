Istat, crolla il Pil Italiano: «Calo senza precedenti». Effetto pandemia: -12,4% nel secondo trimestre (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (30 luglio)Arriva una stangata senza precedenti sull’economia italiana. Le proiezioni dell’Istat per il 2020 danno una contrattura del Pil pari a -14,3%. «Dopo la forte riduzione registrata nel primo trimestre (-5,4%), l’economia italiana nel secondo trimestre 2020 ha subito una contrazione senza precedenti (-12,4%) per il pieno dispiegarsi degli effetti economici dell’emergenza sanitaria e delle misure di contenimento adottate», spiega l’Istat in un commento. «Con il risultato del secondo trimestre il Pil fa registrare il valore più basso dal primo trimestre 1995, periodo di inizio dell’attuale ... Leggi su open.online

