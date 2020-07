Istat: calo del Pil dell'Italia "senza precedenti" nel secondo trimestre, -12,4% (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Pil Italiano nel secondo trimestre 2020 crolla del 12,4% sul trimestre precedente e del 17,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo comunica l’Istat nella stima preliminare, spiegando che i dati sono corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati. La variazione acquisita del Pil peril 2020 è negativa, pari a -14,3%. Così l’Istat, dando conto del risultato che si otterrebbe nel caso in cui in tutti i restanti trimestri dell’anno si registrasse una crescita congiunturale nulla.“Dopo la forte riduzione registrata nel primo trimestre (-5,4%), l’economia Italiana nel secondo trimestre 2020 ha subito una contrazione ... Leggi su huffingtonpost

