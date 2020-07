Isaias acquista potenza e diventa un uragano: si dirige verso Bahamas e Florida [MAPPE] (Di venerdì 31 luglio 2020) La tempesta tropicale Isaias si è intensificata ed è diventata oggi un uragano di 1ª categoria, mentre si sposta in direzione di Bahamas e Florida. Isaia fa registrare venti massimi sostenuti fino a 130 km/h, secondo il National Hurricane Center della NOAA. Attualmente l’occhio si trova a 130 km a sud-est dell’isola di Grand Inagua, a sud delle Bahamas, e si sta muovendo in direzione nord-ovest a circa 30 km/h. L’uragano dovrebbe mantenere la sua direzione ed effettuare il landfall nelle isole meridionali delle Bahamas nelle prossime ore, per poi passare vicino alle Bahamas centrali la notte successiva, e toccare terra sabato in Florida. Non è attesa ... Leggi su meteoweb.eu

