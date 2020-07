Interviste e film. La Rai festeggia i cento anni di Franca Valeri - (Di venerdì 31 luglio 2020) Matteo Sacchi L'attrice e sceneggiatrice è una vera icona della televisione, del cinema e del teatro italiano. Ha dato vita a maschere e personaggi indimenticabili come la sora Cecioni e la signorina Snob Oggi Franca Valeri compie cento anni. Nata Franca Maria Norsa, a Milano, il 31 luglio del 1920, l'attrice e sceneggiatrice è una vera icona della televisione, del cinema e del teatro italiano. Ha dato vita a maschere e personaggi indimenticabili come la sora Cecioni e la signorina Snob. Proprio per questo in occasione del centenario, le reti Rai le dedicano una programmazione speciale. Ieri alle 23 e 40 su Raiuno è andato in onda il documentario Essere Franca di Pino Strabioli e Fabio Masi, in cui la «signorina Snob» è stata raccontata ... Leggi su ilgiornale

