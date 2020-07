Inter, Brozovic ne combina un’altra delle sue: litiga al Pronto Soccorso con i medici ma poi si scusa (Di venerdì 31 luglio 2020) Marcelo Brozovic ha trascorso una notte abbastanza agitata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Carlo di Milano, dove ieri sera si è recato insieme ad un amico. Foto Getty / Emilio AndreoliIl centrocampista dell’Inter è finito al centro di un alterco da lui generato con i medici, pretendendo che il suo conoscente venisse visitato prima delle altre persone presenti, seppur con un codice meno grave. Sorpresi dall’atteggiamento di Brozovic, i sanitari hanno chiamato i carabinieri, Intervenuti per calmare il croato e indurlo ad abbassare la voce. Dopo le prime rimostranze, il giocatore dell’Inter ha capito il proprio errore e si è scusato con i militari e con i ... Leggi su sportfair

Marcelo Brozovic ancora protagonista in negativo fuori dal campo: il centrocampista croato dell’Inter ha dato in escandescenze al Pronto Soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano e ha inveito contro ...Conferenza prepartita per il tecnico dell’Inter, Antonio Conte. Domani sera i neroazzurri affronteranno l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Conferenza per l’allenatore neroazzurro, Antonio Conte. Doma ...