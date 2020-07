Inter, Brozovic ci ricasca: rissa sfiorata al pronto soccorso, i medici chiamano le forze dell’ordine (Di venerdì 31 luglio 2020) Giornate davvero particolarmente agitate quelle vissute nell'ultimo periodo da Marcelo Brozovic.VIDEO Atalanta-Inter, gol d’autore: Bobo Vieri, Eder, Recoba e l’ex Palermo Manicone…Il centrocampista croato dell'Inter qualche settimana fa aveva subito la sospensione della patente dopo non aver superato l'alcol test. A distanza di giorni ecco però l'altro episodio che ha messo al centro dei riflettori il numero 77 nerazzurro: recatosi all'ospedale San Carlo di Milano insieme ad un amico, Brozovic pretendeva che quest'ultimo fosse visitato prima dei pazienti reclutati più gravi. Il ragazzo insieme a lui aveva riportato una piccola ferita alla gamba, da qui la reazione senza senso di "Brozo" che ha inveito contro i medici pretendendo priorità per l'amico. Il personale ... Leggi su mediagol

Gazzetta_it : #Brozovic furioso al pronto soccorso del San Carlo: i medici chiamano i #carabinieri - pisto_gol : ?? La Bomba di oggi: Kantè + Emerson Palmieri all’Inter grazie alle cessioni di Skriniar (Psg o ManchUtd) e Brozovic… - Inter : ?? | OCCASIONE 46' - Lukaku serve #Brozovic che calcia rasoterra col mancino: grande parata di Meret che mette in c… - PePe12763727 : RT @Gazzetta_it: #Brozovic furioso al pronto soccorso del San Carlo: i medici chiamano i #carabinieri - rosatoeu : #Inter, Brozovic rischia l'arresto nella notte: al Pronto Soccorso intervengono i carabinieri. -

È stata una notte agitata per Marcelo Brozovic, il centrocampista 27enne dell'Inter che, a Milano, ha dato in escandescenze in un pronto soccorso dove pretendeva di far visitare un ...Dopo il ritiro della patente di poco tempo fa, il centrocampista dell'Inter, Marcelo Brozovic, combina un'altra marachella. Una decina di giorni fa, Marcelo Brozovic si era reso protagonista si un ...